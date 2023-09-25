أمين عام حماة الوطن: الإشراف القضائي أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات الرئاسية

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية القادمة.



وأضاف أن حزب حماة الوطن يقدر دور الهيئة وانها تقف على مسافة واحدة بين المرشحين

وان الإشراف القضائي الكامل ومتابعة منظمات المجتمع المدنى على العملية الانتخابية أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات الرئاسية وحياديتها.



وأشار إلى أن هذه المرحلة تحتاج تكاتف كل المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لبناء مرحلة جديدة في حياة الدولة المصرية لإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.



ودعا أمين عام حزب حماة الوطن جموع الشعب المصري للمشاركة في العملية الديمقراطية التي سوف تجري ايام (1و2و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج وايام (10و11ر 12) من ذات الشهر للمصريين في الداخل.



ومن الجدير بالذكر أن حزب حماة الوطن أول حزب سياسي يعلن عدم الدفع بمرشح رئاسي ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة إيمانا منه بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية من اجل بناء الجمهورية الجديدة.