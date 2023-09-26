طارق سليمان: التعادل أمام الزمالك بطعم الفوز

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق المقاولون العرب أن فريقه استحق التعادل مع فريق الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق المقاولون العرب عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"التعادل

مع فريق الزمالك في بطولة الدوري الممتاز بطعم الفوز ومن وجهة نظري أن المقاولون قدم مباراة جيدة أمام الزمالك ".

وتابع طارق سليمان: "محمد صبحي يتحمل مسؤولية هدف المقاولون في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز".

كما أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، الرغبة في إعادة مباراة المقاولون العرب؛ بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة.

وجاء في بيان الزمالك: “‏الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق”.