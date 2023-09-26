حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة حيازته كيلو من مخدر الحشيش والهيروين، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة بنها، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وردت معلومات إلى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بقيام عاطل يدعى "عبد الله ه م"، 40 سنة، متخذا دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب أحمد محسن عمارة والنقيب محمد عادل عثمان والنقيب محمد رمضان معاونو رئيس المباحث تم ضبط المتهم بحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدري الهيروين والحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.