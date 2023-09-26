الكشف على 1201 حالة في قافلة طبية بقرية شبرا خلفون بالمنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية شبرا خلفون بمركز شبين الكوم ، علي مدار يومين بإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية .

وذلك بحضور الدكتورة جيهان الشاذلي مدير إدارة شبين الكوم الصحية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة ، (2) عيادة أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.





وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1201 ) مواطن من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (245) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (112) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (19) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (7) حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، و أهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا و جرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح ، ومرض السكري عند الأطفال .