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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1201 حالة في قافلة طبية بقرية شبرا خلفون بالمنوفية

قافلة طبية في المنوفية
قافلة طبية في المنوفية

 نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية شبرا خلفون  بمركز شبين الكوم ، علي مدار يومين بإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية .

 

وذلك  بحضور الدكتورة  جيهان الشاذلي مدير إدارة شبين الكوم الصحية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.                                          

صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة  باطنة ، (2) عيادة  أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

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وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1201 ) مواطن من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (245) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (112) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (19) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (7) حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، و أهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا و جرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح ، ومرض السكري عند الأطفال .

 

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