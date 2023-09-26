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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: ثقة المصريين بلا حدود في "الوطنية للانتخابات" على إجرائها بكل شفافية

محمد سليم عضو مجلس
محمد سليم عضو مجلس النواب

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان أن ثقة المصريين بلا حدود فى قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل شفافية ومصداقية مشيراً الى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتمتع بالاستقلالية التامة والحقيقية وتحظى بمصداقية كبيرة فى الشارع المصرى.


وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تأتى فى توقيت فى غاية الأهمية وهى خطوة مهمة نحو استكمال ما تم من إنجازات خلال الفترة الاخيرة مؤكداً أن مصر بفضل الرؤية الثاقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت خلال السنوات الأخيرة عددا كبيرا من والانجازات والمشروعات القومية العملاقة بصفة عامة ومشروعات البنية التحتية والاساسية وشبكة الطرق والنقل والمحاور بصفة خاصة ولم نشهده على مدار عصور بالكامل.


وأكد الدكتور محمد سليم على ضرورة المشاركة من قبل المصريين جميعهم فى هذا السباق الانتخابى مشيراً إلى أن تشكيل الهيئة وما تضعه من ضوابط وإجراءات للعملية الانتخابية يبعث برسائل طمأنة وارتياح لدى كافة الأطراف الفاعلة بالمجتمع والشعب المصري كما أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وهذا بدوره يضمن الشفافية والمصداقية والنزاهة الحقيقية فى العملية الانتخابية.


وأشاد الدكتور محمد سليم بحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على معاينة جميع مقار اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية المقبلة على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف و85 لجنة فرعية وذلك للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم وهذا يعكس دور الهيئة وحرصها على إجراء الانتخابات الرئاسية بمزيد من السلاسة والشفافية والتيسير على المواطنين معرباً عن ثقته التامة فى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون رسالة للعالم كله بقدرة المصريين على ممارسة الديمقراطية فى أروع صورها.

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