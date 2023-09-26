اليوم الثاني.."قس" يوثق توكيلاً للرئيس السيسي وسط توافد كبير من المواطنين| صور

رصد موقع صدي البلد الإخباري حضور (قس) إلى مقر الشهر العقاري بالمرج لتوثيق توكيل تأييد لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

فقد شهدت القاهرة لليوم الثاني على التوالي، توافد عدد كبير من مؤيدي الرئيس علي مقارات الشهر العقاري لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحه فترة رئاسة جديدة، واصطف الآلاف من المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بعدد من المناطق المختلفة بمحافظة القاهرة لعمل التوكيلات.

ومن بين تلك المناطق التي شهدت اقبالا كبيراً من المواطنين علي مكاتب التوثيق في اليوم الثاني ( مدينة نصر أول وثان و المرج و قصر النيل والرحاب و١٥ مايو وحلوان والبساتين والازبكية ومدينة بدر وحدائق القبة وغيرهم من المناطق المختلفة بالقاهرة) والتي شارك فيها كافه اطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب ، الذين أكدوا علي حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية .



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت امس الاثنين مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأوضحت الوطنية للانتخابات بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، علي أن يكون هناك قاض لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية أيام، الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل، والإعادة المصرين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد ٥،٦،٧ يناير ، أما الإعادة داخل مصر أيام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤.

قس ومؤيدي السيسي يوثقون توكيلات

قس ومؤيدي السيسي يوثقون توكيلات

قس ومؤيدي السيسي يوثقون توكيلات

قس ومؤيدي السيسي يوثقون توكيلات

قس ومؤيدي السيسي يوثقون توكيلات

قس ومؤيدي السيسي يوثقون توكيلات

قس ومؤيدي السيسي يوثقون توكيلات