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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الٱلاف يوثقون توكيلات ترشيح السيسي رئيسا بالشهر العقاري.. فيديو وصور

صدى البلد

وثق الآلاف من أبناء الشعب المصري توكيلات بالشهر العقاري تأييداً للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في كافة أنحاء الجمهورية اليوم.

ورصدت عدسة صدى البلد مؤيدي الرئيس خلال توافدهم بكثافة خارج مكاتب الشهر العقاري اليوم بأكثر من منطقة في الأزبكية والرحاب ومدينة نصر وغيرها ؛استعدادا لتوثيق توكيلات الشهر العقاري لترشيح الرئيس.

كما وثق الآلاف من أهالي مدينة السلام توكيلات بالشهر العقاري تأييداً للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وفي المرج ، رصد موقع صدي البلد الإخباري حضور ( قس) إلى مقر الشهر العقاري بالمرج لتوثيق توكيلاً للسيسي ، فقد شهدت القاهرة لليوم الثاني على التوالي ، توافد عدد كبير من مؤيدي السيد الرئيس علي مقار الشهر العقاري لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحه فترة رئاسة جديدة ، حيث شهدت مناطق عدة بالقاهرة اقبالا كثيفاً من المواطنين علي عمل توكيلات، بالشهر العقاري بكل منطقة ، واصطف الآلاف من المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بعدد من المناطق المختلفة بمحافظة القاهرة لعمل التوكيلات.

ومن بين تلك المناطق التي شهدت اقبالا كبيراً من المواطنين علي مكاتب التوثيق في اليوم الثاني ( مدينة نصر أول وثان و المرج ومدينة السلام و قصر النيل والرحاب و١٥ مايو وحلوان والبساتين والازبكية ومدينة بدر وحدائق القبة وغيرها من المناطق المختلفة بالقاهرة) والتي شارك فيها كافة اطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب ، الذين أكدوا علي حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية .
 وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت امس الاثنين مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات بأن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت اشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وايضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل  مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصريين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد ٥،٦،٧ يناير  ، اما الاعادة داخل مصر ايام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

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