محاكمة متهم بإنهاء حياة شخص والشروع في التخلص من آخر بالعجوزة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم محاكمة شاب؛ لاتهامه بقتل شخص والشروع في قتل آخر بسلاح ناري داخل قهوة بمنطقة العجوزة.

وأسندت التحقيقات، في القضية رقم 11300 لسنة 2022 جنايات العجوزة، أن المتهم "ي. ح" 24 سنة، عاطل، في يوم 11 سبتمبر عام 2022، قتل عمدا المجني عليه "س. م"، مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه "م. أ"، وأعد لهذا الغرض السلاحين الناريين وذخائرهما، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه الأخير، وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدا قتله، إلا أنه حاد عن هدفه وأصابت إحدى تلك الأعيرة المجني عليه الأول فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات، أنه اقترنت جناية القتل بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليه الثاني مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وتوجه إلى مكان تواجده، وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة استقرت بأنحاء متفرقة بجسده فأحدث إصابته، قاصدا من ذلك قتله إلا أنه خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به، وهو تدراك المجني عليه إصابته بالعلاج.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم أحرز سلاحين ناريين وذخائر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة