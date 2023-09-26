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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 372 مليون دولار.. القنصلية الصينية تنظم زيارة للصحفيين لمشروع ميناء أبوقير

صحفيو الإسكندرية
صحفيو الإسكندرية في زيارة لمشروع ميناء أبوقير

نظمت القنصلية الصينية زيارة إلى مشروع ميناء أبوقير، الذي يبعد 30 كم شرقي الإسكندرية، والذي يُنفذ من خلال شراكة مصرية-صينية بتكلفة تبلغ 372 مليون دولار.

مشروع ميناء حاويات أبو قير بالإسكندرية، يقع داخل ميناء أبو قير الذي يبعد حوالي 30 كيلومترًا شرقي مدينة الإسكندرية، ويتضمن المشروع بشكل عام أعمال التكريك والحفر والردم وانشاء الأرصفة  والطرق ومناطق التخزين للحاويات وشبكات المياه والكهرباء والمنشئات الاداريه، ويبلغ إجمالي قيمة العقد 372 مليون دولار أمريكي.

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مالك المشروع شركة ميناء حاويات أبو قير في مصر التابعة لشركة وهجينج بوي كوربوريشن، واستشارى المشروع هي شركة إس جي إس الإيطالية، والمقاول العام هو شركة هندسة الموانئ الصينية المحدودة.

وقال المهندس باسل مدحت، نائب مدير المشروع، ومدير الجودة بشركة تشاينا هاربور، إن المشروع عبارة عن شراكة مصرية صينية، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحسين الاستدامة البيئية، حيث يتضمن المشروع إجراءات للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، مما يسهم في الاستدامة البيئية والحفاظ على الثروات الطبيعية، وبشكل عام، يعتبر ميناء حاويات أبو قير مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والمنطقة المحيطة به.

وأكد أن هذا المشروع هو أيضًا نموذج ناجح للتعاون بين الشركات المصرية والصينية وتواصلهما العميق بين "رؤية مصر 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، حيث يساهمان معًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى في ديسمبر القادم.

انطلق المشروع رسميًا، في 26 مارس 2021، وبدات أعمال التصريف والملء للمشروع في 11 يونيو 2021، وبعد 6 أشهر انتهت مهمة المرحلة الأولى لأعمال التصريف والملء في 11 ديسمبر 2021.

وفي في 12 مارس 2023، اكتملت بنجاح أعمال بناء أساسات الأعمدة في المشروع، مما يمثل خطوة قوية نحو تحقيق هدف افتتاح الميناء بسلاسة هذا العام، وفي يوليو 2023، تم تحقيق إجمالي 5 ملايين ساعة عمل آمنة في مشروع الميناء.

الاسكندرية الاستدامة البيئية القنصلية الصينية العلاقات الثنائية ميناء أبوقير

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