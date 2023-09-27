رضيع بلحية يثير ضجة بالسوشيال ميديا.. ما القصة؟

أثار طفل ذو كمية غير عادية من الشعر ضجة كبيرة على الإنترنت، حيث ادعى الكثيرون أن الطفل الصغير يبدو وكأنه رجل بالغ.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، نشر والدا جواو ميغيل، من البرازيل، مقاطع فيديو للصبي على TikTok منذ أشهر، ويجمعون أكثر من 100 ألف متابع.

رضيع بلحية يثير ضحة بالسوشيال ميديا

تُظهر مقاطع الفيديو الطفل وهو يقوم بأشياء طبيعية للأطفال، لكنه مغطى بشعر بني كثيف من الرأس إلى أخمص القدمين، وله حواجب ضخمة وشعر على رأسه أكثر من معظم الرجال العاديين.

كما لديه أيضًا لحية صغيرة، وهو الأمر الذي تجنب التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

رضيع بلحية يثير ضحة بالسوشيال ميديا

حصلت قناة BabyJoaoMiguel07 أيضًا على 2.8 مليون إعجاب على مقاطع الفيديو الخاصة بها، مع 102.9 ألف متابع. وتوجد أيضًا قناة على اليوتيوب، لكنها تحتوي على ثلاثة مقاطع فيديو فقط و36 مشتركًا، بعد إطلاقها الشهر الماضي. أسماء الوالدين غير معروفة أيضًا.