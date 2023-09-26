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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك يوزع حلوى المولد على مواطني الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام القمص يوأنس، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بمبادرة تحمل رسالة إيجابية من خلال توزيع حلوى المولد على المواطنين والعاملين بمرفق إسعاف البحر الأحمر، كما هو معروف بتقليد سنوي.

تأتي هذه البادرة كجزء من تقليد القمص يوأنس في الاحتفال بالمناسبات الدينية الهامة مع المسلمين في مصر. وقال القمص يوأنس إنه يعتاد خلال الاحتفالات الدينية مشاركة المسلمين فرحتهم عبر توزيع حلوى المولد، مؤكداً على الروح الطيبة والمحبة التي تجمع بين الشعب المصري بمختلف أديانه وثقافاته.

هذه المبادرة تعكس التلاحم والتواصل الإيجابي بين مختلف الطوائف والمجتمعات في مصر.

وقال القمص يؤنس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، إنه ينتهز فرصة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف من كل عام للاحتفال مع الأمة الإسلامية بحلول المولد النبوي الشريف، موضحًا أنه يتذكر في ذكرى المولد النبوي الشريف بأن النبي جاء بدروس ومبادئ هامة للبشرية كافة، والتي منها الرحمة والعدل والتسامح والسلام.

 

وأشار يؤنس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية، إلى أنه يشارك الأخوة المسلمين في جميع المناسبات وليس فقط في ذكرى المولد النبوي الشريف فقط، موضحا أن المشاركة متبادلة بين الأمة الإسلامية والأمة المسيحية في جميع المناسبات دون تفرقة بين الأديان، قائلًا: بنشاركهم في كل المناسبات زي ما هما كمان بيشاركونا والمشاركة متبادلة بين الأمة الإسلامية والأمة المسيحية.

 

وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك حلوى المولد التلاحم الديني الغردقة البحر الأحمر

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