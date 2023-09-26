كارثة عالمية| الأمم المتحدة: هناك سباق تسلح نووي جديد يلوح في الأفق

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن هناك سابق تسلح نووي مثير للقلق يلوح في الأفق، لافتا إلى أن هذا السباق النووي الجديد هو "جنون محض"، قد يزداد عدد الرؤوس النووية في العالم للمرة الأولى منذ عقود.

وأضاف جوتيريش في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية: "على الدول المالكة لـ الأسلحة النووية أن تتحلى بالمسؤولية".

كما أمين عام الأمم المتحدة، إلى وفاء الدول المالكة للأسلحة النووية بالتزاماتها الخاصة بنزع السلاح وعدم استخدام أسلحة نووية نهائيًا تحت أي ظرف.

وعلى جانب آخر، دقّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ناقوس الخطر بشأن سباق التسلح النووي المحتمل، قائلًا إن العالم يواجه تقهقرًا في المجال المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف كيشيدا في كلمته اليوم الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن انخراط الدول النووية في تدابير وإجراءات لنزع الأسلحة النووية أمرًا ضروريًا، لافتًا إلى ضرورة الابتعاد عن الخلافات والانقسام من أجل إرساء قواعد متينة لتوحيد جهود نزع الأسلحة النووية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "إنترفاكس"، نقلا عن بيان صادر عن القيادة الإستراتيجية للقوات الجوية الأمريكية، أن ثلثي القوة النووية الاستراتيجية الأمريكية في حالة استعداد قتالي ومستعد للقتال.

وقال بيان القيادة الإستراتيجية للقوات الجوية الأمريكية، إن ثلثي الثالوث النووي الآمن والموثوق والفعال والموثوق في البلاد مستعد دائمًا للفوز في أي صراع.

وعلى الجانب الآخر، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آلاف الجنود من القوة الصاروخية النووية الروسية، بإجراء تدريبات "الاستعداد القتالي".

وأجريت تدريبات قتالية النووية في منطقة سفيردلوفسك الروسية، حيث شهدت تدريب 3000 جندي من فرقة صاروخية نووية، وفقًا لموقع رادار أونلاين.