بسمة وهبة للسيسي: فخورون بأنك رئيسنا وبما تقدمه من أجلنا وبالجمهورية الجديدة.. شاهد

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد احتفالات اليوم، قائلة: "فخورون أننا مصريون وفخورون أنك رئيسنا وبما تفعله من أجلنا وفخورون بالجمهورية والجديدة".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الرئيس السيسي هو الرجل الذي ينام، ففي ووقت انشغال المرشحين بالانتخابات تنشغل أنت بأبناء مصر وصناعة الأمل، أقول كلاما من قلبي، جلست أمام التلفاز من الصباح حتى المساء بسبب جمال ما شاهدته في احتفاليات اليوم".

وتابعت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدخل السعادة على قلوب المصريين والشباب: "من السهل على المسؤول أن يكون قويا، ولكن أن يكون صانع أمل، فإن هذا الشيء ليس سهلا، والقوة مهمة في إدارة شؤون البلاد، لكن صناعة الأمل هي الدليل الكبير على أن الرئيس السيسي ليس مجرد مسؤولا، فقد حقق المعادلة الصعبة وجمع بين القوة وصناعة الأمل".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد حضر في ستاد هيئة قناة السويس، في الإسماعيلية، لتكريم أوائل الخريجين، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، كما شارك فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، التي أقيمت في مقر جامعة قناة السويس.

