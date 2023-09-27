وزير التعليم العالي: حضور الرئيس السيسي تكريم أوائل الجامعات أسعدهم كثيرا

أعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، عن سعادته الكبيرة بالتقدير الذي تحظى به منظومة التعليم العالي من الرئيس السيسي في الفترة الحالية، حيث إن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف التعليم.

وزير التعليم العالي يتحدث عن الرئيس السيسي

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أنه سعيد للغاية بالتكريم الذي قام به الرئيس السيسي برعايته وحرصه على حضور تكريم أوائل الجامعات المصرية بالكامل.

وتابع وزير التعليم العالي، أن أوائل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وكذلك أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، وكذلك ذلك احتفال برعاية الرئيس السيسي، وسط سعادة كبيرة من الطلبة بحضور الرئيس السيسي.

واستكمل: "أنا بشكر الرئيس السيسي على وجوده في هذه الاحتفالية الكبيرة واللي ساعدت الطلبة كثيرا أنهم يفرحوا بشكل أكبر".