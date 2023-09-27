عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعليم العالي: حضور الرئيس السيسي تكريم أوائل الجامعات أسعدهم كثيرا

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، عن سعادته الكبيرة بالتقدير الذي تحظى به منظومة التعليم العالي من الرئيس السيسي في الفترة الحالية، حيث إن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف التعليم. 

وزير التعليم العالي يتحدث عن الرئيس السيسي 

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أنه سعيد للغاية بالتكريم الذي قام به الرئيس السيسي برعايته وحرصه على حضور تكريم أوائل الجامعات المصرية بالكامل. 

وتابع وزير التعليم العالي، أن أوائل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وكذلك أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، وكذلك ذلك احتفال برعاية الرئيس السيسي، وسط سعادة كبيرة من الطلبة بحضور الرئيس السيسي. 

واستكمل: "أنا بشكر الرئيس السيسي على وجوده في هذه الاحتفالية الكبيرة واللي ساعدت الطلبة كثيرا أنهم يفرحوا بشكل أكبر". 

وزير التعليم العالي السيسي الرئيس السيسي التعليم العالي أيمن عاشور أسامة كمال برنامج مساء دي إم سي قناة دي إم سي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة روجينا تتعرض لحادث سير .. تفاصيل

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

رئيس تقنية الفيديو السابق يُفجّر مفاجأة بشأن أزمة أمين عمر والزمالك

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

تعليق صادم من رئيس الـvar بشأن خطأ حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الكشف عن تلقي هانتر بايدن مدفوعات مصدرها بكين

قبل الانتخابات الرئاسية 2024 .. تعرف على اختصاصات الهيئة الوطنية

احتيال مالي وتضخيم لقيمة ثروته.. تهم جديدة تلاحق ترامب وأسرته قبل الانتخابات

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 .. الشروط وخطوات التقديم

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء.. مفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزارع بريطاني يثير الجدل بأكبر خيارة في العالم.. لن تتوقع حجمها

حلاوة المولد.. طريقة عمل الشكلمة في البيت

بعد الولادة.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

وهم بصري يخبرك الكثير عن شخصيتك وطريقة تفكيرك.. ماذا ترى؟

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ