العالم يحتفل بـ يوم السياحة تحت شعار الاستثمار في الناس وكوكب الأرض

يحتفل العالم و القطاع السياحي اليوم 27 سبتمبر بـ يوم السياحة العالمي تحت شعار الاستثمار في الناس وكوكب الأرض والازدهار ، إلا أنه يختلف هذا العام عن الأعوام الماضية لما شهدته السياحة خلال العام الحالي من اضطرابات عالمية.



وتعود قصة الاحتفال بـ يوم السياحة العالمي من كل عام منذ عام 1980 ، حيث صادف هذا اليوم الذكري السنوية لاعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية فى عام 1970 .



وجاء شعار الاحتفال بيوم السياحة العالمي 2023 ، للاستثمار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وفسرت منظمة السياحة العالمية الشعار .

أفادت منظمة السياحة العالمية ، أن الجزء الخاص بـ الاستثمار في الناس جاء من أجل التركيز على التعليم كاولوبة، والارتقاء بالمهارات ، بالإضافة الي أن القطاع يحتاج الي القوى العاملة في مجال السياحة حول العالم من ملايين الخريجين.

يوم السياحة العالمي



أوضحت منظمة السياحة العالمية، أن 800 ألف وظيفة في القطاع السياحي ستتطلب تدريبًا مهنيًا محددًا في كل سنة لهذه الأسباب، نحتاج إلى الاستثمار في الناس، لافته انهم الركن الأساسي لقطاع السياحة ، بحيث يتمتع جميع أولئك الذين يرغبون في أن يكونوا جزءًا من القطاع بنفس الفرص للحصول على تدريب سياحي عالي الجودة، في أي مكان في العالم.



وحول الاستثمار في كوكب الأرض و دعم التحول الأخصر للسياحة ، أفادت منظمة السياحة العالمية ، توفر الحاجة إلى خفض الانبعاثات فرصة استثمارية قدرها 24.7 تريليون دولار في قطاع المباني الخضراء في مدن الأسواق الناشئة بحلول عام 2030، حيث تستحوذ الفنادق والمنتجعات والمطاعم على 1.5 تريليون دولار.



وفسرت منظمة السياحة العالمية ، أن الاستثمار في الازدهار من أجل الابتكار وريادة الأعمال ، وتعتبر برامج الرقمنة والابتكار أولوية استراتيجية لدعم الشباب والنساء بصورة خاصة، وذلك كركيزة أساسية لتنمية مهارات القوى العاملة في قطاع السياحة.



