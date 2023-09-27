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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيلاري كلينتون تسخر من ترامب وبوتين.. ماذا قالت؟

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

في حدث سلط الضوء على مساهماتها في الدبلوماسية الأمريكية كوزيرة خارجية سابقة، أدلت هيلاري كلينتون بتصريحات لاذعة بشأن منافسيها السياسيين، وأصدرت انتقادات مستترة لمنافسها الرئاسي السابق دونالد ترامب، كما استهدفت بشكل مباشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتهكمت كلينتون الثلاثاء على خصمها القديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية توسّع حلف شمال الأطلسي منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت كلينتون على هامش مؤتمر لإزاحة الستار عن لوحة البورتريه الرسمية لها في وزارة الخارجية "وا أسفاه فلاديمير. أنت جلبت ذلك لنفسك"، في إشارة إلى غزو روسيا لأوكرانيا.

وأضافت "لقد كانت نقطة خلافية. ولطالما قلنا إنّ أحداً ليس مجبراً على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"، مشيرة إلى قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى التكتل الدفاعي.

وقبل إسدال الستار عن صورتها التي تظهرها واقفة أمام العلم الأمريكي، وجهت كلينتون انتقادات مستترة لترامب قائلة إنه مضى وقت طويل منذ أن شاهدت اللوحة "بين كوفيد، وبين عدم الرغبة في الانتهاء منها خلال فترة الوباء.. الإدارة السابقة"، مما أثار ضحك حشد من موظفي وزارة الخارجية وغيرهم من الضيوف.

هيلاري كلينتون الحرب الأوكرانية الروسية الحرب في اوكرانيا بوتين دونالد ترامب

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