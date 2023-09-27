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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن تنجح.. الصين تتهم تايوان باستغلال القضايا السياسية والاقتصادية للسعي إلى الاستقلال

الصين وتايوان
الصين وتايوان

اتهمت الحكومة الصينية، الحزب الحاكم في تايوان، اليوم الأربعاء، بالسعي للحصول على الاستقلال، بعد يوم من ضغط  مارسته رئيسة الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي من أجل الحصول على  دعم أستراليا للانضمام إلى اتفاق تجاري إقليمي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت تشو فنجليان، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان  التابع للصين، إن التدريبات العسكرية الصينية الأخيرة حول تايوان أجريت لمكافحة "غطرسة القوات الانفصالية لاستقلال تايوان".

وتقول  الصين إن تايوان، وهي جزيرة تبعد حوالي 160 كيلومترا (100 ميلا) عن ساحلها الشرقي، ضمن أراضيها.

وقد سعت رئيسة تايوان تساي إنغ وين، التي اجتمعت مع ستة من المشرعين الأستراليين الزائرين يوم الثلاثاء، إلى دعم بلادهم لمحاولة تايوان الانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ، وهو اتفاق تجارة حرة يضم 11 دولة.

وناقش الوفد البرلماني الأسترالي تعزيز التعاون الاقتصادي مع تايوان، ولا سيما في مجال الطاقة النظيفة، وأعرب عن اهتمامه بصناعة أشباه الموصلات في تايوان.

وأوضحت تشو إن أي مشاركة من تايوان في تجمع اقتصادي إقليمي يجب أن يتم التعامل معها وفقا ل "مبدأ صين واحدة"، الذي ينص على أن تايوان جزء من البلاد.

وأكدت أن: "محاولة الحزب التقدمي الديمقراطي للسعي إلى الاستقلال باسم الاقتصاد والتجارة لن تنجح"، في إشارة إلى حزب تساي السياسي.

وأشار ت تشو إلى أن الصين لن تخفف من نشاطها العسكري حول تايوان، مضيفا: "طالما استمرت استفزازات استقلال تايوان، فإن إجراءات جيش التحرير الشعبي لحماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لن تتوقف".

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