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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يعاد لقاء المقاولون.. إبعاد أمين عمر مؤقتا عن إدارة مباريات الزمالك بالدوري

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة عن لجنة الحكام بشأن موقفها مع أمين عمر.

وكتب حسن عبر “فيسبوك”: “مصدر داخل لجنة الحكام: إبعاد أمين عمر مؤقتا عن إدارة مباريات الزمالك في بطولة الدوري”.

واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

بيان رسمي من الزمالك

وأعلن نادي الزمالك، في بيان رسمي، الرغبة في إعادة مباراة المقاولون العرب؛ بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة.

وجاء في البيان: “‏الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق”. 

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هل يعاد لقاء المقاولون.. إبعاد أمين عمر مؤقتا عن إدارة مباريات الزمالك بالدوري

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