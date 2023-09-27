تتناول الإفطار.. أروى جودة تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة أروي جودة، متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الإستوري.

وظهرت أروي جودة في الصورة بإطلالة متميزة، وبدون مكياج أثناء تناول إفطارها الصباحي.

بدأت الفنانة أروي جودة تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل الأفوكاتو نعمة، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وصورت الفنانة أروي، أول مشاهدها بداية الأسبوع الحالي داخل إحدى المباني بمنطقة وسط البلد ، وجمعتها عدد من المشاهد بالفنانة مي عمر.

واستقر محمد سامي، على القائمة الكاملة للأبطال المشاركين في العمل وهم مي عمر وأحمد زاهر وأروى جودة وسلوي عثمان وكمال أبو ريه وعماد زيادة وسامي مغاوري وولاء الشريف وهدير عبد الناصر ولبني ونس .

العمل من المقرر ان تدور احداثه في إطار 15 حلقة ، من خلال المحامية نعمة التي تتميز بمهارتها في عالم المحاماه ، حيث تشهد الحلقات رحلة صعودها ، الا ان يحدث لها حادث يقلب حياتها راسا علي عقب .

ويعد هذا هو العمل الأول للفنانة اروي جودة بعد وفاة والدها خلال الأسابيع الماضية ، حيث كان اخر اعمالها هو مسلسل رسالة الإمام الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي

مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

تدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

كما تنظر اروي جودة عرض مسلسلها حرب نفسية والذي انتهت من تصويره ، ويشاركها في البطولة الفنان الراحل مصطفي درويش