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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نور 3.. إيران تنجح في إطلاق قمر صناعي للتصوير من الفضاء

إيران تنجح في اطلاق
إيران تنجح في اطلاق قمر صناعي للتصوير في الفضاء

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أنها نجحت في إطلاق قمر صناعي للتصوير في الفضاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكد  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، عبر موقع التواصل الاجتماعي الإيراني ویراستي (virasty)، نجاح إطلاق القمر الصناعي الإيراني للاستطلاع التصويري "نور 3 " في مدار يبلغ طوله 450 كيلومترا.

وأوضح أنه "وبجهود المتخصصين في القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، تم وضع القمر الصناعي للاستطلاع التصويري (نور 3)  بنجاح في مدار يبعد عن الأرض 450 كم مع حاملة الأقمار الصناعية الإيرانية "قاصد".

وهنأ زارع بور، الإيرانيين، وخبراء الفضاء في الحرس الثوري الإيراني، على نجاح جهود صناعة الفضاء الإيرانية، مؤكدا أنه سيكون هذا العام، عاما مثمرا لصناعة الفضاء في إیران.

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