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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

1 أكتوبر.. افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي «مصر للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية»

صدى البلد

تفتتح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومجموعة أكسبوتيك العالمية، المعرض والمؤتمر الدولي "مصر للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية - الاقتصاد الأزرق" يوم 1 أكتوبر 2023 في تمام الساعة 10:30 صباحاً، بمركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وذلك لإطلاق النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولي "مصر للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية - الاقتصاد الأزرق"، والتي تُنظمها مجموعة أكسبوتك العالمية المنظم الرسمي لأجنحة الحكومة الألمانية بالخارج بالشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت رعاية مجلس الوزراء، ووزارات “الإسكان – الشباب والرياضة – شئون البيئة – التعاون الدولي – الإنتاج الحربي”، وذلك خلال الفترة من 1-3 أكتوبر 2023 في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة. 

ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:    السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحليه المياه وإدارة المخلفات فى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أكثر من 40 شركة ألمانية. 

هذا ويأتي تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

ويعدان منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، خاصة مع مشاركة شركات أوروبية متخصصة في قطاعات المياه وإدارة المخلفات، كما ستشارك أكثر من 40 شركة ألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية لتشجيعهم على الاستثمار في جمهورية مصر العربية. 

ويشارك في الحدث أكثر من 2000 زائر من جنسيات مختلفة وأساتذة ذوو سمعة دولية متميزة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات من البلدان الأجنبية والمنطقة العربية.
 

التنمية المستدامة الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان مركز مصر الدولي للمعارض

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