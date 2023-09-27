أزهري: مكارم الأخلاق هي الصدق مع الله ومع الناس وفى اتباع النبي

قال الشيخ هشام محمد المرصفي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن النبي محمد صلي الله عليه وسلم يقول بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، مشيرا إلى أنه فى رواية أخري قال صلي الله عليه وسلم: “إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق”.

وأضاف الشيخ هشام محمد المرصفي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم جاء ليتمم ويعيد تلك المكارم مرة أخري إلى ما يرضاه الله عز وجل والنبي.

وتابع الشيخ هشام محمد المرصفي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية: “السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتحدث عن مكارم الاخلاق، لتقول أن النبي صلي الله عليه وسلم عنجما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قالت مكارم الأخلاق هي الصدق مع الله عزل وجل ومع الناس وفى إتباع النبي وحسن الجوار وحسن الصحبة وأن يحفظ لغيره حقهم وأن يتقي الله فى نفسه وفى الأخرين”.