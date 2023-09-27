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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القبض على 4 أشخاص.. تطورات جديدة في حادث حريق قاعة الأفراح بالعراق

حريق قاعة في العراق
حريق قاعة في العراق

كشفت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية، آخر تطورات حريق قاعة أعراس في نينوى بدولة العراق، قائلة إنه تم نقل المصابين والجثامين إلى خارج المحافظة بإقليم كردستان وغيره لقلة عدد المستشفيات، مشيرة إلى أن هناك مساعدات كثيرة يجرى استقبالها من كل المحافظات القريبة من مكان وقوع الحادث.

وقالت «التميمي»، خلال لقائها على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن رئيس الوزراء في دولة العراق محمد شياع السوداني وجّه وزيري الداخلية والصحة بالتوجه إلى مكان الحريق لكشف ملابسات وتداعيات هذا الحريق، ومعرفة إذا كان متعمدا أم لا.

وأضافت أنه جرى إلقاء القبض على 4 أشخاص من أصحاب قاعة الأعراس والمسئولين عن هذا الحريق لعدم وجود متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء في هذه القاعة.

وأوضحت أن القاعة مغلفة بألواح الأيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة، مشيرة إلى أن الإحصائيات حول معدل الوفيات والمصابين غير ثابتة حتى هذه اللحظة، فحسب المحافظة هناك 114 حالة وفاة و200 إصابة، أما البعض من وزارة الداخلية فيقول إن الحريق أسفر عن 95 حالة وفاة وأكثر من 100 إصابة.

 

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