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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين حماة الوطن ببني سويف: المصريون يطالبون السيسي باستكمال مسيرة التنمية والبناء

أعضاء حزب حماة الوطن
أعضاء حزب حماة الوطن ببنى سويف

قال حسن جعفر أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة بني سويف إن أبناء بني سويف يعبرون عن امتنانهم لما تم على أرض مصر من إنجازات ومشروعات بمختلف المناطق سواء طرق أو بنية تحتية أو جامعات أو مدن عمرانية جديدة وغيرها خلال الفترة الماضية بالاصطفاف أمام  مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في مصر الحديثة.

وأشار حسن جعفر فى بيان صحفى له إلى أن حزب حماة الوطن ببني سويف يقوم بمساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات المقبلة بحشد أعضاء الحزب والمصريين المخلصين للمساهمة والاشتراك في مهرجان الحب والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.

وأشاد حسن جعفر بأمانات المراكز والمدن والوحدات الحزبية على مجهودهم وتنظيمهم للمواطنين في عمل التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا أمين حماة الوطن ببني سويف المواطنين الراغبين في توثيق توكيلات تأييد لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بالتوجه إلى مقار مكاتب التوثيق المكلفة بذلك وهي أماكنها كالتالي: مركز ناصر شارع جمال عبد الناصر بجوار بنك مصر، مركز ببا مساكن الري بجوار شادر الفاكهة- بندر ببا، مركز سمسطا- مساكن الوحدة المحلية- حي الفالوجا- بندر سمسطا، ضواحي بني سويف حي الرمد بجوار مديرية المساحة، مركز الفشن شارع البحر الأعظم الفشن.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن بني سويف التنمية البناء

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