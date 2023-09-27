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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات بدنية متنوعة لـ«رجال يد الأهلي» في الكونغو

صدى البلد

خاض لاعبو فريق «رجال يد الأهلي» تدريبات بدنية متنوعة داخل الجيم صباح اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية التي تقام في الكونغو برازافيل. 
ويخوض «رجال يد الأهلي» مرانه الأول في السادسة والنصف عصرا بتوقيت الكونغو على الصالة الرئيسية للبطولة في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل انطلاق منافسات البطولة.
وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.
ويلعب «رجال يد الأهلي» في المجموعة الأولي في البطولة إلى جانب فرق جي إس كيه الكونغو الديمقراطية – فاب الكاميروني – بي إم سي الكونغولي – شبيبة سكيكدة الجزائري.
 

 

لاعبو فريق رجال يد الأهلي رجال يد الأهلي بطولة إفريقيا للأندية الكونغو برازافيل عبد الرحمن طه

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