عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرفي أسهل طريقة لعمل النوجا بالمكسرات في المنزل

أسهل طريقة لعمل النوجا
أسهل طريقة لعمل النوجا بالمكسرات

تبحث العديد من ربات البيوت إلى صنع حلو المولد في المنزل، نظراً لغلاء الأسعار،  وتعد النوجا بالمكسرات من أشهر حلويات المولد النبوي ،ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ،وفيما يلي خطوات عمل أسهل الطرق لصنع نوجا بالمكسرات في المنزل.

 


مقادير النوجا بالمكسرات:


3 أكواب لوز محمص. 
كوب فستق. ⅓ 1 كوب عسل أبيض. 
كوب سكر أبيض. 
3 ملاعق كبيرة سكر باودر. 
2 بياض بيضة،
ملعقة كبيرة بشر ليمون.
¼ ملعقة صغيرة فانيليا.
رشة ملح.


طريقة تحضير النوجا بالمكسرات :

على نار هادئة، ضعي العسل، وقلبي باستمرار لمدة 10 دقائق.

أضيفي السكر وقلبي باستمرار لمدة 30 دقيقة، حتى يُصبح الخليط ناعمًا، ثم ارفعيه من على النار وضعيه جانبًا.

في وعاء نظيف وجاف، ضعي بياض البيض والملح، واخفقي بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق، حتى يُصبح القوام كريميًا.

ضعي العسل والسكر على نار هادئة مرةً أخرى، ثم أضيفي ربع كمية البياض، واخفقي بالمضرب اليدوي حتى مع المكونات.

أضيفي كمية البياض وقلبي جيداً ، استمري في التقليب لمدة 40 دقيقة حتى يُصبح لون الخليط أبيض، والقوام متجانس.

أضيفي بشر الليمون والفانيليا وقلبي، ثم أضيفي اللوز والفستق وقلبي جيدًا. صبي الخليط في صينية مغطاة بورق الزبدة في القاع وعلى الجوانب، ثم اضغطي على الخليط بيديكِ المدهونة بالزيت حتى تتساوى النوجا، أو بواسطة ملعقة مدهونة بالزيت.

ضعي النوجا في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم ارفعيها من الصينية، وأزيلي ورق الزبدة. رشي السكر الباودر على الوجه، ثم قطعيها وتقدم.

حلوى المولد النوجا بالمكسرات مكسرات نوجا المولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

الخميس أم الجمعة.. موعد إجازة 6 أكتوبر2023 في مصر

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

موضوعات متعلقة

طبيبة تحذر من اللحوم النيئة غير المطهية طيدا.. تسبب امراض خطيرة

علامات لا تتجاهلها.. لو ظهرت عليك تدل على إصابتك بمرض نادر

طرق فعالة للتخلص من زفارة الكبدة والرائحة

طيببة تحذر من البروسيلا: خطر يصيب الإنسان عند تناول اللحوم والألبان

على الفطار| طريقة عمل الباف باستري بالدجاج .. بطعم رائع

دراسة: مذاكرة الأب للأبناء ترفع مستواهم

يسبب كوارث صحية.. طبيبة تحذر من عدم غلي الألبان وطهي اللحوم جيدا

الدواء تحذر من مكمل غذائي شهير متداول بالأسواق| تعرف على القصه كاملة

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

منها المخابز والصيدليات.. التنمية المحلية: استثناء هذه المحلات من تطبيق المواعيد الشتوية

جنرال أمريكي: واشنطن ليس لديها أي فكرة عن كيفية إنهاء حرب أوكرانيا

المناسبات والأعياد .. بشرى للعمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد

بالخلخال.. نجل راغب علامة يثير الجدل في أحدث ظهور له| تفاصيل

إطلالة لافته.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافته.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

فيديو

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المولد النبوي.. ابتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل صادمة في حادث فتاة مصر الجديدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ