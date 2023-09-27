اعرفي أسهل طريقة لعمل النوجا بالمكسرات في المنزل

تبحث العديد من ربات البيوت إلى صنع حلو المولد في المنزل، نظراً لغلاء الأسعار، وتعد النوجا بالمكسرات من أشهر حلويات المولد النبوي ،ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ،وفيما يلي خطوات عمل أسهل الطرق لصنع نوجا بالمكسرات في المنزل.



مقادير النوجا بالمكسرات:



3 أكواب لوز محمص.

كوب فستق. ⅓ 1 كوب عسل أبيض.

كوب سكر أبيض.

3 ملاعق كبيرة سكر باودر.

2 بياض بيضة،

ملعقة كبيرة بشر ليمون.

¼ ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.



طريقة تحضير النوجا بالمكسرات :

على نار هادئة، ضعي العسل، وقلبي باستمرار لمدة 10 دقائق.

أضيفي السكر وقلبي باستمرار لمدة 30 دقيقة، حتى يُصبح الخليط ناعمًا، ثم ارفعيه من على النار وضعيه جانبًا.

في وعاء نظيف وجاف، ضعي بياض البيض والملح، واخفقي بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق، حتى يُصبح القوام كريميًا.

ضعي العسل والسكر على نار هادئة مرةً أخرى، ثم أضيفي ربع كمية البياض، واخفقي بالمضرب اليدوي حتى مع المكونات.

أضيفي كمية البياض وقلبي جيداً ، استمري في التقليب لمدة 40 دقيقة حتى يُصبح لون الخليط أبيض، والقوام متجانس.

أضيفي بشر الليمون والفانيليا وقلبي، ثم أضيفي اللوز والفستق وقلبي جيدًا. صبي الخليط في صينية مغطاة بورق الزبدة في القاع وعلى الجوانب، ثم اضغطي على الخليط بيديكِ المدهونة بالزيت حتى تتساوى النوجا، أو بواسطة ملعقة مدهونة بالزيت.

ضعي النوجا في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم ارفعيها من الصينية، وأزيلي ورق الزبدة. رشي السكر الباودر على الوجه، ثم قطعيها وتقدم.