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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: المركز الأخير ببطولة السوبر سيحصل على مكافأة 50 ألف دولار

صدى البلد

شهد مؤتمر الإعلان عن تفاصيل بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال، الكشف عن الجوائز المالية للبطولة. 


 وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "أعلنت اللجنة حصول الفائز ببطولة السوبر على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 125 ألف دولار، وميدالية فضية، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية، بينما يحصل صاحب المركز الرابع والأخير على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة".


 وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.
وضمنت بالفعل 3 فرق المشاركة فى النسخة المقبلة، وهى الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيف الدورى، وسيراميكاكليوباترا بطل كأس الرابطة، ويتبقى تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع.

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة فى مصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبرالمصرى للأبطال،، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفةلكرة القدم، ووصيف الدورى العام المصرى الممتاز

250 ألف اتحاد المصري لكرة القدم بدولة الامارات بطولة كأس السوبر المصري ميدالية ذهب ميدالية برونزية

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