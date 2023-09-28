أخبار التوك شو | مشادة ساخنة على الهواء وإنجازات في عهد السيسي وكارثة تضرب العراق

شهدت برامج التوك شو اليوم، عدد من القضايا والآراء المختلفة في العديد من الملفات الكثيرة، منها مشادة بين نقيب الصحفيين وأحد أعضاء المجلس، وحديث حول تكريم الرئيس لعدد من الشيوخ والعلماء في احتفالية المولد النبوي، وفيما يلي أبرز التفاصيل:

دخل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين في مشادة ساخنة على الهواء مع الكاتب الصحفي عبدالرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بسبب تأسيس الأخير جمعية تتعارض مع كيان النقابة، ويُؤسّس كيانًا موازيًا له، لذلك تم تحويله إلى التحقيق ورفعه من منصبه.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن عبد الرؤوف خليفة أعلن على صفحته أنه قام بإنشاء جمعية، وهذه الجمعية تمارس نفس النشاط الخاص بلجنة الإسكان في نقابة الصحفيين، وهذا تعارض مصالح، وتعارض الدور الذي كان يقدّمه داخل النقابة، وكان هذا الأمر له أصل قديم، وكان قد طُرح داخل المجلس في بدايته بدعوى إنشاء جمعية داخل النقابة، في محاولة لتحقيق أكبر إفادة مُمكنة للصحفيين.

تحدث الشيخ عبد الفتاح الطاروطي عن تكريمه اليوم من الرئيس السيسي اليوم، قائلا: سعيد جدا بهذا التكريم..وكل إنسان مجتهد يسعى دائما للتكريم..فهو أمر عظيم".

واضاف "عبد الفتاح الطاروطي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن التكريم أمر عظيم في حياة الإنسان، فهو يشعره بقيمة عطاءه وما قدمه، وأشكر الله على تكريمي اليوم من الرئيس السيسي، في ظل ظروفي الصحية

قدمت الإعلامية بسمة وهبة فقرة خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، في برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، مرتدية الحجاب على الهواء، كما استضافت المنشد مصطفى الشافعي والشيخ إبراهيم رضا، وذلك ابتهالاً واحتفالاً بالمولد النبوي الشريف.

وأنشد مصطفى الشافعي ، قائلاً: "اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلامات على سيدنا محمد، تنحل به العقد ، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وحسن الخواتيم".

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب أعلن عن تشكيل لجنة حزبية شعبية، من الشعب، تستهدف المناقشة والحديث مع المواطنين في الشارع، للتعرف على متطلباتهم.

وأضاف "عصام خليل" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن نموذج التأييد المطلوب 25 ألف توكيل من إجمالي من لهم حق التصويت، لافتا إلى أن الحملة الانتخابية يجب أن لا يقل قوامها في الأساس عن 30 ألف متطوع.

قدم الإعلامي أحمد موسى، واجب العزاء للأشقاء العراقيين، بعد الحادث الأليم الذي ضرب العراق، وكان الفيديو الأكثر مشاهدة خلال الساعات الماضية، إذ أدى إلى مقتل وإصابة الكثيرين بسبب الألعاب النارية.

وعرض "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" مقطع فيديو للحريق الذي ضرب إحدى المدن في العراق، وسط صراخ كبير من المواطنين، ومناشدات للمطافئ من أجل الدخول وإنقاذ المواطنين.

هنأ الإعلامي جابر القرموطي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" كل عام وأنتم بخير وهذه المناسبة لها تأثير كبير على كل الدول العربية والإسلامية".

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، في تقرير لها، العلامات الفارقة التي زادت من تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحتين الإقليمية والعالمية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.

وذكر التقرير أن ذلك ظهر جليًا فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات البيئية خاصة مع توجيهات الرئيس المستمرة بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي.

قال الدكتور سمير أيوب، المتخصص في الشؤون الروسية، إن مجلس حقوق الإنسان الدولي أصبح في الفترات الأخيرة مجلسا للتسييس وليس لحقوق الإنسان، فلا يمكن لمجلس مثل هذا أن يتخذ قرارات دون تحقيقات أو قرارات مستقلة عن الضغوط الخارجية.

وأضاف "أيوب"، خلال مداخلة عبر سكايب من سان بطرسبرج مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ادعاءات الغرب والهستيريا الإعلامية ضد روسيا مع بداية العملية العسكرية على أوكرانيا، أدت إلى ضغوط على الدول للتصويت ضد روسيا في المجلس.

قالت الدكتورة نيفين مختار، داعية إسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بضرب المرأة بشكل مباشر، وإنما يوجد في حالة الزوج الناشز فقط، ومراحل التدرج لتهذيب المرأة وليس تعذيبها، للتهذيب وليس التأديب.

وأضافت "مختار"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أن المرأة الناشز أولا ينصحها ويرشدها، وإن لم تمتثل ولم ترجع عما فعلت من النشوز، فيهجرها في فراشها كنوع من التأثير على نفسيتها.

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري سيتم عودة جميع المحال التجارية والمطاعم والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية، وستغلق المحلات الساعة العاشرة مساء، باستثناء أيام الإجازات.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه بداية من يوم السبت المقبل سيتم تطبيق المواعيد الشتوية على المحال والمطاعم والكافيهات وما إلى ذلك ستغلق في تمام العاشرة مساء، وفي الإجازات الرسمية ستغلق في تمام الساعة الحادية عشر.