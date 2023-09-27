بسمة وهبة تنفعل على الهواء..وتهاجم الإخوان:"تطبيل ايه؟!أنتو اللي بتبقضوا كل ما تشتموا

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ جماعة الإخوان ضد النجاح وتتمنى ألا تنجح مصر، مضيفة أن عناصرها يغضبون عندما يتحدث الإعلام عن الإنجازات التي تحققت طيلة السنوات الماضية.

بسمة وهبة:أنا بقول كلام حق



وأضافت « بسمة وهبة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «أنا بقول كلام حق لأنني خائفة على بلدي وأرى كواليس لا يراها الناس وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصلح شخص في هذه الحقبة الزمنية كي يكون قائد مصر».

بسمة وهبة للاخوان:أنتو اللي بتقبضوا

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة: "هذه الجماعة لا تثق في الله وتعتقد أن الخير في يد الإنسان .. أنا لا أطمع في شيء إلا من الله .. تطبيل إيه اللي بتقولوا عليه؟! الله هو فقط من يسخر الأرض ومن عليها.. أنتو اللي بتقبضوا وكل ما تشتموا أكتر كل ما تقبضوا أكتر وأنا اللي بحب بلدي"

