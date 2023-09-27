أنا بقول كلام حق|بسمة وهبة: الرئيس السيسي هو الأصلح لقيادة مصر

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يراهن شباب مصر، مؤكدا ً أن مشروعات التي يقيمها الرئيس السيسي، للمستقبل.

بسمة وهبة: الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذج قائد لصناعة الأمل



وأضافت بسمة وهبة خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة " المذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذج قائد لصناعة الأمل، مؤكداً أن الرئيس السيسي هو الأصلح لقيادة مصر.

بسمة وهبة:الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينسى أي شئ



وأشار الإعلامية بسمة وهبة إلى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينسى أي شئ، و لا يكل من خوض أي معركة في مصلحة مصر، وهذه من أجمل صفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.