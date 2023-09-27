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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا بقول كلام حق|بسمة وهبة: الرئيس السيسي هو الأصلح لقيادة مصر

الأعلامية بسمة وهبة
الأعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يراهن شباب مصر، مؤكدا ً أن مشروعات التي يقيمها الرئيس السيسي، للمستقبل.

بسمة وهبة: الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذج قائد لصناعة الأمل


وأضافت بسمة وهبة خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة " المذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذج قائد لصناعة الأمل، مؤكداً أن الرئيس السيسي هو الأصلح لقيادة مصر.

بسمة وهبة:الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينسى أي شئ


وأشار الإعلامية بسمة وهبة إلى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينسى أي شئ، و لا يكل من خوض أي معركة في مصلحة مصر، وهذه من أجمل صفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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