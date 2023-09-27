نموذج قائد لصناعة الأمل.. بسمة وهبة: هذه أجمل صفات الرئيس السيسي |فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنه رغم وجود العديد من الطرق التي يستخدمها أهل السياسة، للتأثير على الشعب المصري، إلا أن الله كان كريمًا على الشعب المصري ليرسل له شخصًا ذا معدن أصيل وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بسمة وهبة: صناعة الأمل هي أعظم صناعة في تاريخ البشرية

وأضافت بسمة وهبة خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة " المُذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذج قائد لصناعة الأمل، مؤكدة أن صناعة الأمل هي أعظم صناعة في تاريخ البشرية.

بسمة وهبة: الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينسى أي شيء



وأشارت الإعلامية بسمة وهبة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينسى أي شيء، ولا يكل من خوض أي معركة في مصلحة مصر، وهذه من أجمل صفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.