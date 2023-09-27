داعية إسلامية: ربنا نهى عن حزن المرأة.. "واللي بينكد على زوجته هيتحاسب"

قالت نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى نهى عن حزن المرأة، فكيف لمن نهى عن حزن المرأة بشكل عام يأمر بضربها، "إزاي الرحيم اللي نهى عن حزن المرأة هو اللي يكون أمر بضربها يا جماعة".

داعية إسلامية تتحدث عن ضرب المرأة

وأضافت "مختار"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن هناك فهم خاطئ من قبل البعض للآية الكريمة التي تذكر كلمة " واضربوهن"، وهذا أمر يجب أن يتم التركيز عليه، بشكل قوي.

وتابعت الداعية الإسلامية، أن الله في كتابه الكريم قال للسيدة مريم ألا تحزني، وقال لأم موسى ولا تخافي ولا تحزني، وبالتالي فإن الله نهى عن الحزن، وثبت علميا أن الحزن يغير ملامح المرأة للشيخوخة، ويؤدي إلى تكسير الخلايا وهدم طاقتها بشكل كامل.

واستكملت: "حرام على أي زوج مصري يقهر مراته، لو راجل نكد على مراته ربنا هيحاسبه، وربنا قال وعاشروهن بالمعروف، ودي معاناه الود والحب، والمعاملة الحلوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبسم في وجه الأخ ما بالك بزوجتك".