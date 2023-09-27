جابر القرموطي: نحتفل اليوم بمولد أشرف الخلق

هنأ الإعلامي جابر القرموطي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" كل عام وأنتم بخير وهذه المناسبة لها تأثير كبير على كل الدول العربية والإسلامية".

وأضاف جابر القرموطي:" الكل بيحتفل بالمولد النبوي الشريف ، وهذه المناسبة ترفع المعنويات لمواجهة أي ازمة أو مشكلة ".

وتابع جابر القرموطي:" الرئيس السيسي شهد اليوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك في وجود شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وكل القامات الدينية ".

وأكمل جابر القرموطي:" نحتفل بمولد أشرف الخلق، والاحتفال بالمولد النبوي في مصر مختلف عن أي مكان أخر ""، مضيفا:" أشكر الرئيس السيسي على حرصه على حضور احتفالية المولد النبوي".