هل يحق للرجل ضرب زوجته؟.. داعية إسلامية تحسم الجدل

قالت الدكتورة نيفين مختار، داعية إسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بضرب المرأة بشكل مباشر، وإنما يوجد في حالة الزوج الناشز فقط، ومراحل التدرج لتهذيب المرأة وليس تعذيبها، للتهذيب وليس التأديب.

داعية تكشف طريقة معاملة الزوجة الناشز

وأضافت "مختار"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أن المرأة الناشز أولا ينصحها ويرشدها، وإن لم تمتثل ولم ترجع عما فعلت من النشوز، فيهجرها في فراشها كنوع من التأثير على نفسيتها.

وتابعت الداعية الإسلامية، أن الزوجة إن لم تمتثل في الهجر في الفراش يمكن أن يضربها ضرب غير مبرح، وهو ضرب لا يوجع وليس كل النساء تُضرب، "في سيدات الكلمة نفسها بتجرحها، مش كل الستات تتضرب، في معاني كثيرة الضرب معناه الإعراض أو الفصال أو الهجر أو القطع وليس الضرب ضرب مبرح".