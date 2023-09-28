بدوي علام : 60 % من المدارس الخاصة تحصل على المصروفات بـ 3 أقساط

قال المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن 60 % من المدارس الخاصة تحصل على المصروفات بـ3 أقساط، مؤكداً أن معظم المدارس الخاصة لا تستطيع الحصور على المصروفات كاملة حالياً.

رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة:هناك لائحة لكل مدرسة بها مواعيد و قيم أقسط مصروفات



وأضاف بدوي علام خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنه لا يمكن لأي مدرسة خاصة الزيادة في أسعار المصروفات عن القرارات الوزارية ، وإلا يتم إتخاذ إجراءات ضدها.

وتابع:"قبل فيروس كورونا، كان هناك لائحة لكل مدرسة ، بها مواعيد وقيم أقسط مصروفات المدرسة، و المدارس ترحب بشدة حتى في حالة تأخير الأقساط ، و لكن ذلك في حالة إلتزام ولي الأمر"