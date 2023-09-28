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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع تصاعد الأزمات الاقتصادية.. الصينيون يجلسون بالمنازل في أطول عطلة عامة

صدى البلد

تعتبر عطلة الأسبوع الذهبي هي أطول عطلة عامة في الصين، حيث تحتفل بعيد منتصف الخريف والعيد الوطني من يوم الجمعة إلى يوم 6 أكتوبر.. وتعد هذه العطلة فرصة للسكان لزيارة أقاربهم أو السفر داخل أو خارج البلاد، مما يزيد من حركة المرور والإنفاق على المواصلات والفنادق والترفيه.. وتشكل هذه العطلة مؤشرًا مهمًا لحالة استهلاك المستهلك في الصين، وهو عامل رئيسي لإمكانات النمو على المدى الطويل لثاني أكبر اقتصاد في العالم. حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

التحديات

يواجه اقتصاد الصين صعوبات في التعافي بعد جائحة كورونا، حيث تضررت سوق العمل والدخول من ضعف الطلب والإغلاقات والتضخم. ويشعر المستهلكون بالحذر من إنفاق أموالهم على سلع غير ضرورية مثل السفر إلى خارج، خاصة في ظل ارتفاع أسعار التذاكر والتأشيرات وغيرها من المشكلات.

كما يفضل عدد قياسي من المسافرين اختيار وجهات داخلية لقضاء عطلتهم، مما قد يدعم استهلاك المحلية ولكن يخيب آمال وكالات سفر كانت تأمل في عودة السياحة الصينية إلى خارج بعد انتهاء جائحة.

التوقعات

تتوقع أكاديمية سائحين الصين، التابعة لوزارة الثقافة والسياحة، أن يقوم الناس بأكثر من 100 مليون رحلة يوميًا خلال "أشهر عطلة الأسبوع الذهبي في التاريخ". ويعتقد تطبيق الطيران “Umetrip” أن يكون متوسط عدد الرحلات الجوية اليومية أعلى بخمس مرات من عطلة 2019.

كما تتوقع أكبر منصة سفر عبر الإنترنت في الصين، أن يستعيد سوق السياحة الخارجية إلى حوالي 60 في المائة من مستوياته قبل جائحة، بعد أن رفعت الصين قيود على جولات المجموعات لأسواق سفر رئيسية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

اقتصاد الصين الصين السياحة الصينية العيد الوطني اليابان وكوريا الجنوبية الولايات المتحدة جائحة كورونا عودة السياحة

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