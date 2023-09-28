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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إضافة مبنيين جديدين

تعرف على مواعيد تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية بالعريش لعام 2023-2024

الدكتور حسن الدمرداش
الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش يتفقد المدن الجامعية

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة العريش، محافظة شمال سيناء،  مواعيد تسكين الطلبة والطالبات للعلم الجامعي 2023-2024، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز وفرش الغرف والمطابخ،  بناء على تكليفات الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة .
 

 السبت :

حيث يبدأ التسكين بالغرف، اعتبارا من بعد غد السبت والأحد والاثنين 30/9 و 1/10 و 2/10 للطلاب والطالبات الحاصلين على تقدير ( امتياز / جيد جداً / طلاب كلية الطب البشري الناجحين دون مواد).. ويومي الثلاثاء والأربعاء للطلاب والطالبات الحاصلين على تقدير (جيد).

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على تقدير مقبول يتم التسكين إذا توافرت أماكن وتكون الأفضلية للأبعد مسافة ثم للأصغر سناً.

-وبالنسبة للطالبات الحاصلين على تقدير مقبول يتم تسكينهن بعد تسكين التقديرات خاصة الطالبات.

وأكدت الإدارة في بيان لها أنه بالنسبة للطلاب الجدد عليهم المتابعة مع مشرفي المدن أو مسئولي الإسكان لمعرفة أسمائهم وموعد تسكينهم.، المطعم سيبدأ العمل به من يوم الاثنين  2أكتوبر .

من جانبه أكد الدمرداش، أنه تم تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المدن الجامعية بالعريش، لاستقبال الطلبة والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد 2023_2024م.، وذلك وفق الشروط والمعايير المنظمة للإقامة في المدن الجامعية.. مع تقديم خدمات متميزة للطلاب داخل المبني .
 

مشيرًا إلى  انه  تم انتهاء  العمل في مباني المدن الجامعية  لاستقبال الطلاب العام الدراسي الجديد .. حيث تم إضافة مبنيين جديدين هذا العام  لاستيعاب الطلاب في مختلف الكليات من مراكز المحافظة . 

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العريش المدن الجامعية مواعيد تسكين

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