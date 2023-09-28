هل تعقد امتحانات الإعدادية 2024 بنظام البوكليت ؟| وزير التعليم يحسم الجدل

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الإعدادية ستكون خالية من الغش هذا العام مؤكدا انه وجه جميع مديريات التربية والتعليم بذلك.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الإعدادية 2024 قرار متروك لمديري المديريات وفقا لظروفهم وقدراتهم.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه أوصى المديريات التعليمية بإعلان قرارها النهائي بشأن امتحانات الإعدادية 2024 في الأسبوع الأول من الدراسة لحسم الجدل عند الطلاب من اول العام الدراسي

وكان قد بدأ منذ قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم المنعقد في مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية للإعلان عن كافة تفاصيل العام الدراسي الجديد والقرارات النهائية بشأنه.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس على دعمه للتعليم وتطويره في مصر

وخلال المؤتمر اكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك 25 مليون طالب وهو عدد كبير جدا لابد من الاستثمار فيه لان الدولة حريصة على ذلك

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجراءات امتحانات الثانوية العامة هذا العام مثل العام الماضي تماما بلا أي تغيير أو تعديل في شكل ونظام الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مرت بشكل منضبط وخالي من المشاكل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعي قوي جدا لإشراك الرأي العام في جميع القرارات التي تصدر لصالح الطلاب لجعلهم مطمئنين وغير قلقين من فكرة التطوير.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج سيكون بها ريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الذي يتم من حولنا ، مشددا على ان نظام التقييم والامتحانات سيعاد النظر فيه من قبل المراكز المتخصصة في مجال التقويم والخبراء ، وكذلك آليات القبول في الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي.