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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السجن 14 عاما.. أذربيجان توجه 3 تهم خطيرة لرئيس ناجورنو كاراباخ السابق

رئيس إقليم ناجورنو
رئيس إقليم ناجورنو كاراباخ السابق

أعلنت السلطات الأذربيجانية، اليوم الخميس، القبض على الرئيس السابق لإقليم ناجورنو كاراباخ فاردانيان روبن كارلينوفيتش توجيه إليه اتهام "تمويل الإرهاب".

وقال جهاز أمن الدولة في أذربيجان، إن الأدلة أثبتت بارتكاب فاردانيان روبن كارلينوفيتش أعمالا إجرامية تندرج تحت المواد من القانون الجنائي لأذربيجان لـ تمويل الإرهاب، والمشاركة في تشكيلات أو مجموعات مسلحة خارج إطار القانون، والعبور غير القانوني لحدود الدولة لجمهورية أذربيجان.

ووفقا لجهاز أمن الدولة الأذربيجاني، فقد تم تقديم الرئيس السابق لإقليم ناجورنو كاراباخ إلى المسؤولية الجنائية وفق لائحة التهم الموجهة إليه، وبقرار من المحكمة، تم اعتقاله، حيث تنص  المواد الجنائية على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وقضت المحكمة باعتقال فاردانيان، لمدة أربعة أشهر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأذربيجانية.

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