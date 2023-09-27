بعد تحذيرات لافروف.. أمريكا تكشف فشل روسيا في حل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن روسيا لم تلعب أي دور مثمر في الأسبوع الماضي بشأن الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وحسب قناة "الحرة"، ذكرت الخارجية الأمريكية أن أرمينيا وأذربيجان حليفتان لواشنطن، وستعمل البلاد معهما في الأيام المقبلة في مهمة مراقبة دولية.

وفي وقت سابق، وجه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نصيحة إلى القيادة الأرمنية بتذكر المصير الذي لا تحسد عليه الدول التي اعتمدت على الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أكد لافروف، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تخسر أرمينيا روسيا، أن العديد من السياسيين البارزين في يريفان يريدون سيناريو مماثلا ويتطلعون نحو الغرب.

وقال: "كما تعلمون، هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون خسارة روسيا وتكوين صداقات جديدة".

وأضاف: "إذا اعتمدوا على الولايات المتحدة، كما يتضح من تصريحات العديد من ممثلي القيادة الأرمنية، فربما من الأفضل أن ينظروا إلى التاريخ الحديث، وكيف تعاملت الولايات المتحدة مع أولئك الذين سعوا للانطواء تحت جناحها. مصير كل هؤلاء الأشخاص لا يحسدون عليه على الإطلاق".

وأكد أنه لا يمكن تجاهل مصالح روسيا في جنوب القوقاز من الناحية الجيوسياسية.

وتابع: "من المستحيل تاريخيا وجغرافيا وجيوسياسيا خسارة روسيا بمعنى التجاهل التام لمصالحها في جنوب القوقاز. ولكن بعض القادة في يريفان لديهم مثل هذه الآمال، ويتحدثون عن هذا بشكل مباشر".

وأعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في وقت سابق عن اعتقاده بأن الهياكل والمنظمات الأمنية التي تنتمي إليها بلاده حاليا "غير فعالة".