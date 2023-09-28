رئيس وزراء أرمينيا يتهم أذربيجان بالتطهير العرقي لـ أرمن كاراباخ

اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان، اليوم الخميس، أذربيجان بـ "التطهير العرقي" في حق سكان أرمن ناجورنو كاراباخ.

وقال رئيس الوزراء الأرميني، إنه لن يبقى مواطنين أرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ في الأيام القادمة.

ووقع رئيس جمهورية ناجورنو كاراباخ، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بانتهاء وجود الجمهورية في الأول من يناير 2024.

وقال زعيم أرمن ناجورنو كاراباخ، إن الجمهورية الانفصالية في إقليم ناجورنو كاراباخ لن تكون موجودة بحلول عام 2024.

وعلى جانب آخر، أعلنت السلطات الأرمينية، اليوم الخميس، أنه تم استقبال أكثر من 65 ألف شخص من سكان أرمن ناجورنو كاراباخ في أرمينيا حتى صباح اليوم.