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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف لـ أرمينيا: تذكروا مصير الدول المعتمدة على أمريكا

لافروف
لافروف

وجه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نصيحة إلى القيادة الأرمنية بتذكر المصير الذي لا تحسد عليه الدول التي اعتمدت على الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أكد لافروف، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تخسر أرمينيا روسيا، أن العديد من السياسيين البارزين في يريفان يريدون سيناريو مماثلا ويتطلعون نحو الغرب.

وقال: "كما تعلمون، هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون خسارة روسيا وتكوين صداقات جديدة".

وأضاف: "إذا اعتمدوا على الولايات المتحدة، كما يتضح من تصريحات العديد من ممثلي القيادة الأرمنية، فربما من الأفضل أن ينظروا إلى التاريخ الحديث، وكيف تعاملت الولايات المتحدة مع أولئك الذين سعوا للانطواء تحت جناحها. مصير كل هؤلاء الأشخاص لا يحسدون عليه على الإطلاق".

وأكد أنه لا يمكن تجاهل مصالح روسيا في جنوب القوقاز من الناحية الجيوسياسية.

وتابع: "من المستحيل تاريخيا وجغرافيا وجيوسياسيا خسارة روسيا بمعنى التجاهل التام لمصالحها في جنوب القوقاز. ولكن بعض القادة في يريفان لديهم مثل هذه الآمال، ويتحدثون عن هذا بشكل مباشر".

وأعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في وقت سابق عن اعتقاده بأن الهياكل والمنظمات الأمنية التي تنتمي إليها بلاده حاليا "غير فعالة".

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القيادة الأرمنية الخارجية الروسي يريفان

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