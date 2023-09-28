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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرمينيا تعلن وصول 65 ألف شخص إلى البلاد من ناجورنو كاراباخ

أرمن ناجورنو كاراباخ
أرمن ناجورنو كاراباخ

أعلنت السلطات الأرمينية، اليوم الخميس، أنه تم استقبال أكثر من 65 ألف شخص من سكان أرمن ناجورنو كاراباخ في أرمينيا حتى صباح اليوم.

 

وفي وقت سابق، قالت السلطات الأرمينية، إن حوالي 28120 لاجئًا وصلوا حتى الآن إلى أرمينيا من ناجورنو كاراباخ، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

 

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء وقوع انفجار منشأة لتخزين الغاز في ناجورنو كاراباخ تسبب في مقتل ما لا يقل عن 125 شخصا.

 

وأوضح وزيرة الصحة الأرميني أناهيت أفانيسيان أن جثث 125 قتيلاً تم نقلها إلى أرمينيا، ولم يتم تحديد هوياتهم بعد، حسبما كتبت سبوتنيك أرمينيا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

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