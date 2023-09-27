بيان عاجل من روسيا بشأن توتر العلاقات مع أرمينيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن روسيا حافظت دائمًا على علاقة ودية مع أرمينيا ولم تكن أبدًا ولن تكون أبدًا البادئ أو السبب في تدهور العلاقات.

وأوضحت زاخاروفا في مؤتمر صجفي: "تواصل روسيا تنفيذ مهمتها بقواتها لحفظ السلام الموجودة في إقليم ناجورنو كاراباخ، وهذا أفضل تأكيد لنوايانا وموقفنا الحقيقي".

وأضافت: " كنا دائمًا نعتز بعلاقات التحالف مع أرمينيا، ولم نكن أبدًا البادئ أو السبب في أي تفاقم الأوضاع بين البلدين".

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تفترض أن "جميع الاتفاقيات المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي سيستمر تنفيذها بما يخدم مصالح الشعبين".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن خطاب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأحد، يتضمن هجمات غير مقبولة على موسكو بشأن الوضع في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها، أن خطاب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأحد، بشأن استقلال إقليم ناجورنو كاراباخ، يحتوي على هجمات غير مقبولة على روسيا، وهو أمر لا يسبب سوى الاشمئزاز، لافته إلى أنها محاولة واضحة لتحويل المسؤولية عن إخفاقات السياسة الداخلية والخارجية من خلال إلقاء اللوم على موسكو".

وشددت الوزارة على أن رئيس الحكومة الأرمينية اعترف بالفعل بأنه تم إجراء استعدادات متعمدة لكي تتراجع يريفان عن موسكو.