أرمينيا: وصول 28 ألف لاجئ من ناجورنو كاراباخ

قالت السلطات الأرمينية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 إن حوالي 28120 لاجئًا وصلوا حتى الآن إلى أرمينيا من ناجورنو كاراباخ، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء وقوع انفجار منشأة لتخزين الغاز في ناجورنو كاراباخ تسبب في مقتل ما لا يقل عن 125 شخصا.

أوضح وزيرة الصحة الأرميني أناهيت أفانيسيان أن جثث 125 قتيلاً تم نقلها إلى أرمينيا، ولم يتم تحديد هوياتهم بعد، حسبما كتبت سبوتنيك أرمينيا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

ووقع أمس الاثنين انفجار في ناجورنو كاراباخ في منشأة لتخزين الغاز بالقرب من الطريق السريع ستيباناكيرت-أسكيران.

وأعلنت السلطات المحلية إصابة 20 شخصًا في الانفجار ولقوا حتفهم في المستشفيات.