10 آلاف جنيه.. انخفاض غير متوقع في أسعار الحديد| اعرف الطن بكام

سجلت أسعار الحديد حالة تراجع كبيرة خاصة بعد شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاع إلي أن وصل خلال الأيام الماضية 45 ألف جنيه للطن ليتراجع عند 34758 جنيها كمتوسط سعر بفارق 10 ألف جنيه.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وفيما يخص سعر الطن الاستثماري فقد بلغ حوالي 34758 ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 10 آلاف جنيه.

أسعار الحديد اليوم

وسجلت أسعار حديد عز للمستهلك تراجع كبير بحوالي 7094 جنيهًا، ليسجل سعر طن حديد عز لبيع تجار التجزئة للمستهلك حوالي 33301 جنيه للطن، تسليم أرض المخزن.



فيما انخفض سعر الحديد الاستثماري ليسجل سعر طن الحديد الاستثماري 34758 جنيها.

انخفاض أسعار الأسمنت اليوم

وفيما يخص أسعار الأسمنت شهدت تراجعا يتراوح ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن، فيما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.

أسعار الحديد اليوم

- سجل سعر طن حديد المصريين إلى 32 ألفا و500 جنيه.

- سجل طن حديد سرحان 31 ألفا و800 جنيه.

- وصل سعر طن حديد المعادي إلى 32 ألفا و200 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد العشري 32 ألفا و500 جنيه.



أسعار الأسمنت اليوم

- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1970 جنيها.

- سجل طن أسمنت أسمنت وادي النيل 1880 جنيها.

- بلغ سعر طن أسمنت المخصوص إلى 1920 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1950 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت السويس إلى 1930 جنيها.

- سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- وصل طن جبس مصر سيناء إلى 1400 جنيه.

- سعر طن جبس سيناء وصل إلى 1400 جنيه.

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3500 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيها.

- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2050 جنيها.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2190 جنيها.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2050 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1290 جنيها.. والواحة المخلوط وصل إلى 1300 جنيه.