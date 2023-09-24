10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد حالة تراجع كبيرة خاصة بعد شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاع إلي أن وصل خلال الأيام الماضية 45 ألف جنيها للطن ليتراجع ويسجل 35422 جنيه كمتوسط سعر بفارق 10 ألف جنيها.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وتتباين أسعار الحديد خلال الساعات القليلة الماضية ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث يسجل سعر حديد عز 36311 جنيهًا للطن، وسجل سعر الحديد الاستثماري 35422 جنيهًا للطن، فيما انخفض سعر الأسمنت، ليسجل سعر الأسمنت الرمادي 1964 جنيهًا.

أسعار الحديد فى السوق



ويتم إضافة مابين بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد اليوم

- سجل متوسط أسعار الحديد اليوم حديد بشاي 33000 جنيهًا للطن

- فيما سجل سعر حديد سرحان 31800 جنيه للطن

- كما سجل سعر حديد العتال 32800 جنيه للطن.

- بينما سجل أسعار الحديد اليوم في المصريين 32500 جنيه للطن

- سجل حديد الكومي 32400 جنيه للطن

- كما سجل العشري 32500 جنيه للطن

- سجل سعر حديد المعادي 32200 جنيه

- سجل حديد بيانكو 32000 جنيه.

- فيما سجلت أسعار الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 32100 جنيه للطن

- سجل حديد الداخلية سعر 33500 جنيهًا.

- وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى بين 31000 جنيه و32000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل أسمنت المسلح اليوم، 1990 جنيهًا في الطن،ط

- سجل أسمنت النصر 1970 جنيهًا للطن

- سجل سعر أسمنت الممتاز سجل 2060 جنيهًا

- فيما سجل سعر أسمنت العسكري 1900 جنيهًا.

- فيما سجل أسمنت السويدي 2150 حنيهًا في الطن

- سجل أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 1950 جنيهًا في الطن.

- سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1260 إلى 1320 جنيهًا.

تثبيت سعر الفائدة



هذا وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.



وتم تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.



وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة لمدة 4 اجتماعات دون تحريك، فيما رفعت الفائدة في اجتماعين بنحو 1% و2% بقيمة إجمالية 3% خلال العام 2023.