10 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد بعد قرار المركزي

سجلت أسعار الحديد حالة تراجع كبيرة بعدما شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاع إلي أن وصل خلال الأيام الماضية 45 ألف جنيها للطن ليتراجع ويسجل 34900 جنيه كمتوسط سعر بفارق 10 ألف جنيها بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .



تراجع أسعار الحديد بعد قرار المركزي



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.



وفيما يخص سعر الطن الاستثماري فقد بلغ حوالي 34900 ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 10 آلاف جنيه.

وسجلت أسعار الحديد انخفاض يتراوح ما بين الـ100 و300 جنيه في الطن، فيما تراجعت أسعار الأسمنت ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن وفيما يخص أسعار الأسمنت الأبيض فقد عاود الإنخفاض مرة أخرى.

أسعار الحديد والأسمنت بعد قرار البنك المركزي



وجاء الإنخفاض المتتالي لأسعار الحديد نتيجة قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وتم تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

أسعار مواد البناء فى الأسواق

- سعر طن حديد العتال 32 ألفا و800 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد عز والدخيلة 35 ألف جنيه.

- فيما سجل طن حديد المعادي 32 ألفا و200 جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد العشري 32 ألفا و500 جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد سرحان 31 ألفا و800 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

- بلغ طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1970 جنيها.

- فيما سجل طن أسمنت أسمنت السويس 1930 جنيها.

- كما وصل سعر طن أسمنت العسكري إلى 1890 جنيها.

- فيما سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1950 جنيها.

- كما وصل سعر طن أسمنت سيناء إلى 1880 جنيها.

- فيما سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- كما بلغ طن جبس مصر سيناء إلى 1400 جنيه.

- فيما سجل سعر طن جبس سيناء إلى 1400 جنيه.

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3500 جنيه.

تثبيت سعر الفائدة



هذا وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية وتم تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.



وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة لمدة 4 اجتماعات دون تحريك، فيما رفعت الفائدة في اجتماعين بنحو 1% و2% بقيمة إجمالية 3% خلال العام 2023.