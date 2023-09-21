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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر طن الحديد والأسمنت بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة

صدى البلد

أسعار الحديد اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة اليوم الخميس 21-9-2023، يعرضها صدى البلد بالإضافة إلى أسعار الأسمنت اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري بشان أسعار الفائدة اليوم الخميس 21 سبتمبر.

أسعار الحديد بعد قرار البنك المركزي 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

الحديد 

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تراجع أسعار الحديد في مصر

سعر طن الحديد الاستثماري 

كما يبحث الكثير عن سعر الطن الاستثماري عند البناء الجديد أيضا بعد حديد عز، والذي سجل 32000 جنيه كمتوسط سعر، بعدما سجل نحو 44.5 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 12 ألف جنيه.

سعر حديد عز اليوم

ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، إذ سجل 33,500 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، بفارق نحو 11500 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

  1. سعر حديد عز 33,500 جنيه
  2. سعر حديد المصريين 32,500 جنيه
  3. سعر حديد بشاي 33,000 جنيه
  4. سعر حديد العتال 32,800 جنيه
  5. سعر حديد عطية 32,700 جنيه
  6. سعر حديد سرحان 31,800 جنيه
  7. سعر حديد المراكبي 32,500 جنيه
  8. سعر حديد الكومي 32,400 جنيه
  9. سعر حديد المعادي 32,200 جنيه
  10. سعر حديد العشري 32,500 جنيه
  11. سعر حديد بيانكو 32,000 جنيه
  12. حديد السويس للصلب 33,000 جنيه
  13. سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه
  14. سعر حديد ستار ستيل 31,600 جنيه
  15. سعر حديد عنتر 31,600 جنيه
  16. سعر حديد مصر ستيل 32,100 جنيه
  17. سعر حديد الجارحي 33,000 جنيه
  18. سعر حديد الجيوشي 32,000 جنيه
  19. سعر حديد المدينة 32,900 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم بعد قرار البنك المركزي

ويبحث الراغبون في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي: 

الأسمنت 
  1. سعر أسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه
  2. سعر اسمنت السويس 1970 جنيها
  3. سعر اسمنت السهم 1910 جنيهات
  4. سعر اسمنت المعلم 1900 جنيه
  5. سعر اسمنت حلوان 1950 جنيها
  6. سعر اسمنت السويدي 2150 جنيها
  7. سعر اسمنت قنا (المسلة) 1810 جنيهات
  8. سعر اسمنت المسلح 1990 جنيها
  9. سعر أسمنت النصر 1970 جنيها
  10. سعر اسمنت الممتاز 2060 جنيها
  11. سعر اسمنت التعمير 1970 جنيها
  12. سعر اسمنت المنيا 1970 جنيها
  13. سعر أسمنت المصريين 2060 جنيها
  14. سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيها
  15. سعر اسمنت اسيوط 1890 جنيها
  16. سعر اسمنت وادي النيل 1900 جنيه
  17. سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها
  18. سعر اسمنت المخصوص 1920 جنيها
  19. سعر اسمنت أسوان 1780 جنيها
  20. سعر اسمنت العسكري  1900 جنيه
     

آخر أسعار مواد البناء

ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق، وترتبط الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع.

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