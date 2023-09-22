أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بعد قرار البنك المركزي

أسعار طن الحديد اليوم الجمعة 22-9-2023 بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة يعرضها صدى البلد بالإضافة إلى أسعار الأسمنت اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري.

أسعار الحديد بعد قرار البنك المركزي

الحديد

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سعر طن الحديد الاستثماري

كما يبحث الكثير عن سعر الطن الاستثماري عند البناء الجديد أيضا بعد حديد عز، والذي سجل 32000 جنيه كمتوسط سعر، بعدما سجل نحو 44.5 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 12 ألف جنيه.

سعر حديد عز اليوم

ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، إذ سجل 33,500 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، بفارق نحو 11500 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

سعر حديد عز 33,500 جنيه سعر حديد المصريين 32,500 جنيه سعر حديد بشاي 33,000 جنيه سعر حديد العتال 32,800 جنيه سعر حديد عطية 32,700 جنيه سعر حديد سرحان 31,800 جنيه سعر حديد المراكبي 32,500 جنيه سعر حديد الكومي 32,400 جنيه سعر حديد المعادي 32,200 جنيه سعر حديد العشري 32,500 جنيه سعر حديد بيانكو 32,000 جنيه حديد السويس للصلب 33,000 جنيه سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه سعر حديد ستار ستيل 31,600 جنيه سعر حديد عنتر 31,600 جنيه سعر حديد مصر ستيل 32,100 جنيه سعر حديد الجارحي 33,000 جنيه سعر حديد الجيوشي 32,000 جنيه سعر حديد المدينة 32,900 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم بعد قرار البنك المركزي

ويبحث الراغبون في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي:

الأسمنت

سعر أسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه سعر اسمنت السويس 1970 جنيها سعر اسمنت السهم 1910 جنيهات سعر اسمنت المعلم 1900 جنيه سعر اسمنت حلوان 1950 جنيها سعر اسمنت السويدي 2150 جنيها سعر اسمنت قنا (المسلة) 1810 جنيهات سعر اسمنت المسلح 1990 جنيها سعر أسمنت النصر 1970 جنيها سعر اسمنت الممتاز 2060 جنيها سعر اسمنت التعمير 1970 جنيها سعر اسمنت المنيا 1970 جنيها سعر أسمنت المصريين 2060 جنيها سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيها سعر اسمنت اسيوط 1890 جنيها سعر اسمنت وادي النيل 1900 جنيه سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها سعر اسمنت المخصوص 1920 جنيها سعر اسمنت أسوان 1780 جنيها سعر اسمنت العسكري 1900 جنيه



آخر أسعار مواد البناء

ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق، وترتبط الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع.